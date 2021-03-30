أصحاب الدواجن يتظاهرون في أربيل احتجاجا على تعليق تسويق منتجاتهم مع باقي العراق

شفق نيوز/ نظم العشرات من أصحاب حقول الدواجن يوم الثلاثاء تظاهرة أمام وزارة الزراعة والموارد المائية في أربيل احتجاجا على تعليق تسويق منتجاتهم مع باقي محافظات العراق لإرتفاع أسعار لحوم الدجاج في إقليم كوردستان.

وقال أحد المتظاهرين إن سعر كيلو الغرام الواحد من لحوم الدجاج انخفض قبل شهر إلى 1400 - 1500 دينار وقد تكبدنا خسائر فادحة تُقدر بعشرات الملايين من الدنانير أضف إلى ذلك اضطرار قرابة 70% من أصحاب الدواجن إلى اغلاقها من جهة أخرى ارتفع سعر الدولار.

وأضاف ان حكومة الإقليم اوقفت تسويق الدجاج الذي يبلغ وزنها كيلوغرام واحد و600 - 700 غرام إلى باقي محافظات العراق وقد رفعت الجمرك على البيض المستورد فسابقا كنا نشتري شاحنة بيض التفقيس من معبر إبراهيم الخليل 3000 دولار حاليا نشتريها بـ40 الف دولار امريكي.

وتابع بالقول إن العلف ارتفع سعره إلى 50 - 60 دولارا للطن الواحد والحكومة لا تقدم لنا يد العون.

وقال متحدث باسم المتظاهرين في مؤتمر صحفي عقده خلال التظاهرة انه "سابقا الحكومة كانت تقدم لنا المساعدة في المجالات كافة أما الآن فلا، عازيا أسباب ارتفاع لحوم الدجاج إلى غلاء العلف الحيواني، وارتفاع سعر فرخ الدجاج بسبب فرض وزارة الزراعة ضرائب على استيراد بيض التفقيس ارتفاع الغاز والوقود والكهرباء التجارية الأمر الذي أدى إلى افلاس العديد من أصحاب الدواجن، وتغيير عملة البيع والشراء من الدينار الى الدولار وارتفاع سعر الصرف، وتفشي فيروس كورونا وعدم وجود سوق مستقرة للتعامل.

وأشار إلى دخول اللقاح والأدوية البيطرية بلا رقيب وحسيب ونأمل من حكومة الإقليم التدخل في هذا الملف.

ودعا أصحاب الدواجن إلى إصدار قرار حكومي مركزي بما يتعلق بالأسعار، رفع الضرائب عن بيض التفقيس، مطالبين السكان في الإقليم بشراء الدجاج الصغير.

ودعا المتظاهرون حكومة الإقليم إلى فتح الطريق امام تسويق منتجاتهم لباقي المحافظات وفقا للاتفاق المبرم مع وزارة الزراعة الاتحادية الذي يقضي بجعل "العراق سلة غذائية واحدة"، ملوحين بأنهم سيلجأون إلى خيارات أخرى في حال الإبقاء على إيقاف التسويق مع باقي العراق.

يأتي هذا في وقت شكا فيه باعة الدجاج الحي في محافظة السليمانية،عبر وكالة شفق نيوز من ارتفاع أسعار الدجاج إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه، ما تسبب في ركود تجارتهم.