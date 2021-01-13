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صالح يعد وفداً من إقليم كوردستان بتحقيق مطالبه

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-13T06:49:07+0000
صالح يعد وفداً من إقليم كوردستان بتحقيق مطالبه

شفق نيوز/ التقى وفد رفيع المستوى من وزارة الزارعة والموارد المائية في اقليم كوردستان برئاسة الوزيرة بيكرد طالباني، وبرفقة مسؤول ممثلية حكومة الاقليم في بغداد فارس عيسى، ومحمد أمين فارس نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي، رئيس الجمهورية برهم صالح.

وقالت الوزيرة طالباني في بيان اليوم الاربعاء انها تحدثت خلال اللقاء عن الهدف من زيارة العاصمة بغداد، وانها تأتي للتنسيق من اجل اغتنام الفرص السانحة لمعالجة الخلافات بين بغداد واقليم كوردستان وخاصة في قطاع الزراعة والمياه.

من جهته اعرب رئيس الجمهورية عن سعادته بالزيارة، واعداً في الوقت ذاته بدعم مطالب الوفد.

وعقد  وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي اجتماعا مشتركا  يوم الثلاثاء مع ، وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان بيكرد طالباني والوفد المرافق لها ، لمناقشة الية حماية المنتج المحلي و الواقع الزراعي في البلاد بشكل عام.

وزار وفد الاقليم امس مجلس النواب العراقي وعقد اجتماعا مع لجنة الزراعة والمياه ناقش خلالها المواضيع المهمة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.

 

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