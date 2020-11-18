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صالح معزياً بوفاة صوفي: كان مسؤولاً ناجحاً وحريصاً

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-18T14:43:19+0000
صالح معزياً بوفاة صوفي: كان مسؤولاً ناجحاً وحريصاً

شفق نيوز/ عبر الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاربعاء عن تعازيه بوفاة محافظ اربيل فرست صوفي الذي توفي متأثرا بتداعيات الاصابة بفيروس كورونا، مشيرا الى انه قدم خلال مدة ادائه الواجب خدمات واضحة للعيان وكان يرغب ان يقدم المزيد لمحافظته وكوردستان.

وتوفي محافظ اربيل فرست صوفي فجر الاربعاء بعد نحو شهر من اصابته بفيروس كورونا، واعلنت حكومة اقليم كوردستان انها ستقيم غدا مراسيم في مطار اربيل الدولي لاستقبال جثمانه تمهيدا لدفنه في اربيل.

وفرست صوفي هو المحافظ الحادي والاربعين لمحافظة اربيل وتوفي فجر يوم الأربعاء في أحد مستشفيات العاصمة التركية أنقرة.

وجاء في رسالة تعزية للرئيس صالح وردت لوكالة شفق نيوز، انه تلقى، للاسف، نبأ وفاة محافظ اربيل فرست صوفي، مؤكدا انه كان محافظا متمكنا وحريصا، وقدم خلال سنوات واجبه عملا ملموساً، وكان يسعى لخدمة مدينته بشكل اكبر.

واردف بالقول ان صوفي كان قانونيا مبدعا وبرلمانيا ناجحا، مستدركا انه للاسف لم يمهله الموت ان يقدم المزيد لاعمار وتنمية اربيل وكوردستان. 

واضاف انه بهذه المناسبة يعبر عن مواساته لاسرة وذوي الراحل، داعيا الله العظيم ان يسكنه فسيح جناته.

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