صالح: الأمور بين بغداد وأربيل تسير نحو الانفراج والجميع يتحدث بلغة الحل

شفق نيوز/ أكد الرئيس العراقي السابق، برهم صالح، يوم الأربعاء، أن العلاقة بين بغداد وأربيل لا تزال دون مستوى الطموح، إلا أن الخطوات الجارية حالياً تبعث على التفاؤل بإمكانية الوصول إلى حلول جدية.

وقال صالح، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الأوضاع تتجه نحو الانفراج، في ظل اللقاءات والمباحثات المستمرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بحضور رئيس الوزراء الاتحادي ونظيره في الإقليم ووزير النفط".

وأشار إلى أن "ما يبعث على الاطمئنان هو أن الجميع يتحدث بلغة الحل، وأن هناك توافقاً على ضرورة تجاوز الخلافات العالقة"، لافتاً إلى أن "الاحتكام إلى الدستور يجب أن يكون هو المرجعية الأولى والأخيرة في تسوية الملفات العالقة، مع وضع مصلحة المواطنين فوق أي اعتبار آخر".

وفيما يخص الانتخابات التشريعية، أوضح صالح أن "قرار إجراء الانتخابات قد تم إقراره والإعلان عنه من قبل رئيس الوزراء، الذي أكد التزام الحكومة بإجرائها في موعدها المحدد"، معتبراً أن "هذه الخطوة ضرورية لترسيخ الاستقرار السياسي في البلاد".

أما بشأن موقع الكورد في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، فقد بين "أهمية توحيد الصف الكوردي والتعامل بجدية مع التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة والعالم، بما يضمن الحفاظ على الحقوق والمكتسبات الكوردية ضمن الإطار الوطني".