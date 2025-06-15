صافرات الإنذار تدوي في القنصلية الأميركية بأربيل (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة أربيل، فجر الأحد، بأن القنصلية الأميركية أطلقت صافرات الإنذار لعدة دقائق، بالتزامن مع مرور موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية عبر الأجواء العراقية باتجاه إسرائيل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "صافرات الإنذار انطلقت داخل مجمع القنصلية الأميركية في أربيل، واستمرت لعدة دقائق"، مع مرور صواريخ وطيران مسير، دون الإبلاغ عن أي حادث أو تهديد مباشر.

ويأتي هذا التطور في وقت أعلنت فيه إيران تنفيذ هجوم صاروخي جديد على أهداف إسرائيلية ضمن عملية "الوعد الصادق 3".

كما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تتعرض لهجوم مركّب يشمل صواريخ من إيران واليمن وطائرات مسيّرة، ما أدى إلى إصابات مباشرة في أربعة مبانٍ على الأقل في تل أبيب، واندلاع حريق كبير في "بيت يام" جنوب المدينة.