صاعقة رعدية تُصيب ثلاثة عناصر من البيشمركة شمال أربيل

شفق نيوز/ أصيب ثلاثة عناصر من قوات البيشمركة، جراء تعرضهم لصاعقة رعدية ضمن حدود قضاء "ميركسور" شمال محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

ونشرت قائممقامية قضاء "ميركسور" اليوم الخميس، إن ثلاثة عناصر من قوات البيشمركة وأثناء اداء الواجب أصيبوا بصاعقة رعدية الليلة الماضية وتم نقلهم الى مستشفى القضاء.

ووفقا للمنشور، فإن الحالة الصحية للمصابين مستقرة ويخضعون حاليا للرعاية الطبية داخل المستشفى.

وتتعرض مناطق ومدن إقليم كوردستان الى حالة جوية هطلت معها الأمطار بغزارة الليلة الماضية، وقد تستمر لغاية مطلع الأسبوع المقبل.