صاعقة رعدية تقتل راعي اغنام في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ افادت مديرية شرطة ادارة منطقة "كرميان" المستقلة في اقليم كوردستان، يوم الخميس، أن راعيا للاغنام لقي حتفه جراء تعرضه لصاعقة رعدية.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد الحقوقي علي جمال قدوري في بيان، إن الراعي المدعو (محمد قادر محمود) من مواليد العام 1977 لقي مصرعه جراء إصابته بصاعقة رعدية صباح اليوم في قرية "قرچم" التابعة لناحية "ميدان".

وأضاف أن الراعي من سكنة مدينة "شهرزور" ويعمل راعيا في القرية المذكورة، مشيرا الى نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي في قضاء "كلار".