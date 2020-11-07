صاعقة رعدية تقتل راعياً في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي مسؤول في دائرة صحة إدارة منطقة "كرميان" في اقليم كوردستان يوم السبت ان راعيا للأغنام توفي اثر اصابته بصاعقة رعدية.

واضاف المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، ان شابا يرعى الأغنام يُدعى "برهم حسن" من مواليد عام 1994 اصيب بصاعقة رعدية في قرية "صوفي رحيم" التابعة لناحية "باونور" في قضاء كلار.

ونوه المصدر الى "حسن" قفد فارق الحياة في المستشفى لشدة الإصابة.

ونفق عدد من رؤوس الاغنام جراء اصابتها بالصواعق الرعدية في حدود ناحية "شيخ طويل" بمنطقة "گرمیان".

وشهدت محافظة السليمانية واجزاء من اقليم كوردستان ليلة الجمعة على السبت هطول زخات من الامطار الرعدية.

وتوقع المتنبئ الجوي صادق عطية يوم الجمعة بدء موسم تساقط الامطار في العراق اعتباراً من بداية الاسبوع الجاري تليها موجة شتوية باردة إيذاناً ببدء فصل الشتاء في البلاد.