صاعقة رعدية تقتل امرأة في السليمانية

شفق نيوز/ لقيت امرأة مصرعها نتيجة تعرضها لصاعقة رعدية في إحدى القرى التابعة لقضاء جمجمال في السليمانية، وذلك وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم صحة القضاء اليوم الأربعاء .

وأفاد شريف رحيم، المتحدث باسم صحة جمجمال، في بيان صحفي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بأن جثة امرأة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي، وبعد إجراء الفحوصات الطبية، تأكد أن سبب الوفاة كان نتيجة صاعقة رعدية.

وأضاف رحيم أن الضحية تبلغ من العمر (34 عامًا) وكانت تقيم في قرية "كاني بناوي" التابعة لناحية تكية كاكه‌منده‌ ضمن قضاء جمجمال، كما أشار إلى أن هذه تعد الحالة الأولى من نوعها التي يتم تسجيلها هذا العام في المنطقة.