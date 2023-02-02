صاعقة تسببت بانقطاعها.. عودة الكهرباء لـ76 قرية شمالي دهوك (صور)

شفق نيوز/ أعلن قائممقام العمادية في دهوك، وارشین سلمان، يوم الخميس، عن عودة التيار الكهربائي لأكثر من 70 قرية بعد ما حرمتها صاعقة من الطاقة.

وقال سلمان لوكالة شفق نيوز، ان "فرق دائرة كهرباء قضاء العمادية تمكنت من اعادة التيار الكهربائي الى 76 قرية تابعة لناحية كاني ماسي شمالي دهوك".

وبين ان "خط الكهرباء تعرض لصاعقة ما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي في هذه المناطق".

واشار الى انه "برغم سوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج بكميات كثيفة إلا أن فرق الصيانة تمكنت من إصلاح العطل واعادة التيار الكهربائي"، مبينا أن "الفرق إزالة الألغام قامت أيضا بإزالة عدد من الألغام والمتفجرات كانت مزروعة على الطريق المؤدي إلى مكان العطل".

وتشهد العديد من مناطق اقليم كوردستان العراق تساقط كثيف للثلوج وانخفاض في درجات الحرارة.