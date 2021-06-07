صاروخ تركي يستهدف نفقاً لـ"PKK" على قمة جبل في دهوك

شفق نيوز/ استهدفت الطائرات التركية، اليوم الاثنين، أنفاقاً لحزب العمال الكوردستاني المناهض لانقرة "PKK" على قمة جبل في محافظة دهوك باقيم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في دهوك، إن الطائرات التركية قصفت قمة جبل لينك المطل على ناحية شيلادزي في المحافظة بصاروخ واحد.

وأوضح المصدر، أن في قمة هذا الجبل الكثير من الانفاق التي حفرتها عناصر حزب العمال الكوردستاني، مشيراً إلى أنها تتعرض بشكل شبه يومي للقصف التركي.

واشار إلى ان هذه المنطقة الجبلية وعرة جداً وخالية من السكان او القوات الحكومية العراقية او قوات البيشمركة.

ووقعت، مساء امس الاحد، اشتباكات مسلحة عنيفة بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني بناحية كاني ماسي التابعة لقضاء العمادية شمالي دهوك.

يأتي ذلك بعد أن سقط خمسة عناصر من البيشمركة ضحايا، في كمين لعناصر من حزب العمال الكوردستاني في جبل متين في محافظة دهوك.

وتشنّ أنقرة منذ 23 نيسان الماضي، عملية عسكرية لملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني الذي يتخذ من الجبال المحاذية لتركيا قواعد له لشنّ هجمات ضد الدولة التركية وجيشها.

وكثّفت القوات التركية هجماتها على قواعد حزب العمال الكوردستاني المحظور داخل إقليم كوردستان، وركزت نيراتها وتوغلاتها بالأساس على قطاع من الأراضي يمتد لما يصل إلى 30 كيلومترا داخل العراق.

ويخوض حزب العمال الكوردستاني، الذي يصنفه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "جماعة إرهابية"، حرباً ضد الدولة في منطقة جنوب شرق تركيا ذات الأغلبية الكوردية منذ عام 1984. ولقي أكثر من 40 ألفا حتفهم في الصراع.