صادرات نفط كوردستان إلى تركيا تستقر عند 250 ألف برميل يومياً

أفادت مصادر في شركة نفط الشمال، يوم الجمعة، باستقرار صادرات إقليم كوردستان عبر خط كركوك – جيهان التركي عند مستوى 250 ألف برميل يومياً، مع استئناف عمليات الضخ بعد فترة من التوقف.

وقالت مصادر في الشركة، في تصريحات لوكالة شفق نيوز، إن "عمليات التصدير تسير بشكل منتظم وفق المعدلات المحددة، في إطار الاتفاق الأخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان".

وكانت شركة نفط الشمال، أعلنت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، البدء بعملية تصدير النفط العراقي من محافظة كركوك إلى ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن الإنتاج الأولي يبلغ 250 ألف برميل يومياً.

وذكرت الشركة أن "حقول كركوك سجّلت عودة قوية إلى واجهة الإنتاج والتصدير، مع استئناف عمليات ضخ النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، بعد فترة من التوقف التي شكّلت تحدياً كبيراً أمام القطاع النفطي".

وأضافت أن "هذا التطور جاء ثمرةً للاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، ما أسهم في إعادة تفعيل أحد أبرز المنافذ التصديرية الاستراتيجية وتعزيز مرونة منظومة التصدير".

وأشارت إلى المباشرة بتشغيل محطة ضخ (سارالو)، إيذاناً باستئناف ضخ وتصدير نفط كركوك، بطاقة أولية تبلغ 250 ألف برميل يومياً.

وأكدت الشركة أن استئناف التصدير يعزز الدور المحوري لحقول كركوك في دعم الاقتصاد الوطني واستقرار السوق النفطية.

من جانبها، أعلنت حكومة إقليم كوردستان، في وقت سابق، الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على تصدير النفط من حقول كركوك والإقليم جنباً إلى جنب عبر خط أنابيب (إقليم كوردستان – جيهان) إلى الأسواق العالمية.

وكانت وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم قد أوضحت وجود أسباب متعددة أدت إلى توقف التصدير سابقاً، فيما دعت وزارة النفط الاتحادية إلى استئناف الصادرات سريعاً لتقليل الخسائر المالية، مقترحة تصدير نحو 300 ألف برميل يومياً عبر الأنبوب.

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه صادرات النفط العراقية تراجعاً خلال الفترة الماضية، ما يجعل إعادة تفعيل خطوط التصدير الشمالية خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار في السوق النفطية.