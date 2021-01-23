أصابت السكان بالهلع.. طائرات تركية تقصف مواقع في العمادية بدهوك

شفق نيوز/ اقدمت طائرات تركية بعد ظهر اليوم السبت، على قصف مواقع في مناطق نهلة وجبل كوهرزى وشيلادزى اضافة الى مناطق من ناحية كاني ماسي بقضاء العمادية شمال شرقي دهوك.

وأبلغ شهود عيان وكالة شفق نيوز؛ ان اصوات القصف أحدثت هلعا وخوفا بين سكان المنطقة.

كما اكد شهود عيان ان طائرات تركية استهدفت مقرات لحزب العمال الكوردستاني في منطقة نيروريكان التابعة لناحية شيلادزي القريبة من مصيف افا مارك السياحي دون حدوث إصابات بين المدنيين.

وتقوم تركيا بعمليات قصف شبه يومية لمناطق في اقليم كوردستان العراق بذريعة تواجد قوات تابعة لحزب العمال الكوردستاني.