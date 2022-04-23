شفق نيوز/ اعلنت صحة قضاء دربنديخان اليوم السبت إصابة 6 أشخاص بحادث سير على طريق دربنديخان - كلار.

وقالت صحة دربنديخان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في تمام الساعة (8:30) من مساء اليوم وقع حادث مروري نتيجة اصطدام سيارة نوع "سني " بشاحنة نقل على طريق ( كلار - دربنديخان)، أدى إلى إصابة (6) مواطنين بجروح متفاوتة".

واضاف البيان ان "الفرق الصحية وبعد إخبارها من طوارئ القضاء بوجود حادث سير هرعت إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى ( شهيد توفيق)، وتم إجراء الفحوصات كافة لهم، والان جميعهم تحت العناية الصحية".