إصابة 5 أشخاص نتيجة نزاع عائلي في دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بإصابة خمسة أشخاص نتيجة نزاع بين عائلتين في قضاء بردرش شرق محافظة دهوك، ضمن إقليم كوردستان.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الحادثة وقعت في قرية "گومه‌زه‌رده‌" حيث تصاعدت الخلافات بين العائلات مستخدمة الاسلحة الخفيفة، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص من الجانبين".

وأضاف أن "المصابين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث يعاني بعضهم من إصابات خطيرة"، مشيراً إلى أن "التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادثة".