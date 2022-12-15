إصابة 4 عناصر من قوات البيشمركة بحادث سير قرب أربيل

شفق نيوز/ أُصيب عناصر من قوات البيشمركة بجروح، اليوم الخميس، إثر حادث سير وقع على الطريق الرئيسي كويسنجق - اربيل.

وذكرت مديرية المرور في كويسنجق في بيان اليوم، أن عجلة نوع (هيونداي أزيرا) تقل أربعة أشخاص انقلبت على الطريق المذكور قرب قرية (گومشین) مما أسفر عن إصابة أولئك الأشخاص بجروح.

وأوضح البيان أن المصابين هم كل من سائق العجلة وثلاثة ركاب وجميعهم منتسبين في صفوف البيشمركة، مضيفا أن الحادث وقع أثناء عودتهم إلى مدينة خانقين حيث فقد السائق السيطرة على العجلة بسبب عدم الإنتباه.