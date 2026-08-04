إصابة 4 أشخاص بحريق منزلي وخامس بانفجار مخلف حربي في دهوك

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر أمني في دهوك، يوم الثلاثاء، بإصابة أربعة أشخاص بحروق جراء انفجار أسطوانة غاز داخل منزل في ناحية "الكلك" التابعة للمحافظة، فيما أصيب عامل بانفجار مخلف حربي يعود لفترة ثمانينيات القرن الماضي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع أثناء إعداد الطعام داخل المنزل بعدما انفصل صمام أسطوانة الغاز ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة صاحب المنزل وطفلاه وجار لهم حاول التدخل للمساعدة.

وأضاف أن جميع المصابين نقلوا إلى مستشفى الشيخان لتلقي العلاج، وحالتهم الصحية مستقرة ولا توجد خطورة على حياتهم وأن الحروق التي تعرضوا لها ليست شديدة.

وفي حادث منفصل، قال مسؤول إعلام دائرة شؤون الألغام في دهوك، ريكير بيسفكي، لوكالة شفق نيوز إن الدائرة تلقت بلاغاً عن وجود جسم مشبوه داخل إحدى الكسارات وبعد وصول الفرق المختصة تبين أن عاملاً احتك أثناء عمله بمقذوف من المخلفات الحربية القديمة ما تسبب بانفجاره.

وأوضح أن العامل حاول تحريك الجسم المشبوه بيده الأمر الذي أدى إلى انفجاره وإصابته بجروح طفيفة، مؤكداً أن حالته الصحية جيدة.

وأشار إلى أن المخلفات الحربية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي وكانت مطمورة تحت الأرض من دون علم صاحب الموقع، مبيناً أن الفرق المختصة عثرت على ثلاث قطع من تلك المخلفات انفجرت واحدة منها بينما جرى رفع القطعتين الأخريين ونقلهما إلى مكان أمن تمهيداً لإبطال مفعولهما.

ودعا بيسفكي المواطنين والعمال إلى عدم لمس أي جسم مشبوه أو مخلفات حربية عند العثور عليها وإبلاغ الجهات المختصة فوراً عبر الرقم 182 لضمان التعامل معها بشكل أمن والحفاظ على سلامة الجميع.