إصابة 3 من قوات الأسايش أثناء اعتقال عصابة لترويج العملة المزيفة في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أعلن جهاز أسايش إقليم كوردستان، يوم السبت، تفكيك عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص متخصصة بترويج العملة المزيفة، فيما أصيب ثلاثة من عناصر الأسايش خلال عملية اعتقال أفرادها في أربيل.

وذكر الجهاز، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن مديرية أسايش شرق أربيل، وبعد جمع معلومات استخبارية عن نشاط العصابة، باشرت بعمليات متابعة ومراقبة دقيقة، وتمكنت مساء الجمعة الموافق 10 تموز 2026، عند الساعة 8:55 مساءً، من تنفيذ عملية أمنية قرب ناحية آشتي لاعتقال أفرادها.

وأضاف البيان، أن المتهمين بادروا إلى مقاومة القوة الأمنية وإطلاق النار عليها أثناء تنفيذ أمر القبض، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من منتسبي الأسايش بجروح.

وأوضح أن أفراد العصابة كانوا يروجون لبيع العملات المزيفة عبر منصتي "تيك توك" و"سناب شات"، حيث كانوا يستدرجون الضحايا لإتمام صفقات بيع، ثم يعمدون إلى سلب أموالهم تحت تهديد السلاح بعد استدراجهم إلى أماكن اللقاء.

وأشار البيان، إلى أن المتهمين أُوقفوا وفق أحكام المادتين (406) و(56) من قانون العقوبات، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف ملابسات القضية.