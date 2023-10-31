إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة بشجار مسلح في دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، يوم الثلاثاء، بإصابة ثلاثة أشخاص بينهم امرأة بشجار مسلح بين عائلتين شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خلافاً حدث بين أطفال من عائلتين متجاورتين في حي خيلكة بقضاء بردرش شرقي دهوك، إلا أنه تطور إلى تدخل ذويهم وتبادل إطلاق النار ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح".

وأوضح المصدر أن "التحقيقات جارية حالياً للتعرف أكثر على أسباب وملابسات هذا الحادث".

من جانبه، أكد مسؤول إعلام صحة عقرة نيجرفان فخر الدين، لوكالة شفق نيوز، أن "الأشخاص المصابين تم نقلهم إلى مستشفى قضاء عقرة لتلقي العلاج"، مبيناً أن "الجرحى هم شقيقان وامرأة".