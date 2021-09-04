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إصابة 3 أشخاص بسقوط قذيفة تركية قرب منزل في دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-04T19:40:20+0000
إصابة 3 أشخاص بسقوط قذيفة تركية قرب منزل في دهوك
إصابة 3 أشخاص بسقوط قذيفة تركية قرب منزل في دهوك

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