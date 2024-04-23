إصابة 3 أشخاص بحريق اندلع في مصفى نفطي بدهوك (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بدهوك، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة ثلاثة أشخاص بحريق اندلع في مصفى نفطي بالمحافظة، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماده.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع في أحد مصافي تكرير المنتجات النفطية في المنطقة الصناعية (كواشي) غربي محافظة دهوك".

وأضاف "فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحريق على الفور وتمكنت من إخماده بنجاح، إلا أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بحروق وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

فيما أبلغ شهود عيان وكالة شفق نيوز، بأن "عجلة حوضية كانت تحمل مادة البنزين مرّت قرب المصفى، وبسبب شرارة نارية انطلعت النيران ما تسبب بأضرار مادية جسيمة".