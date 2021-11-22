إصابة 18 متظاهراً إثر مواجهات مع قوات الأمن في السليمانية

شفق نيوز / أصيب 18 طالباً من المتظاهرين في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم الاثنين، جراء مواجهات مع قوات الأمن قرب جامعة السليمانية.

وذكر مصدر خاص لوكالة شفق نيوز، أن "المتظاهرين المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى شار في مدينة السليمانية".

وفي وقت سابق أبلغ ممثل الطلبة المحتجين، وكالة شفق نيوز، بإصابة طالبة، في السليمانية، بعد أن أطلقت الأجهزة الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بالقوة، قبل أن تعتقل عدداً منهم.

من جهتهم، انتقد أساتذة من جامعة السليمانية، ونددوا بشدة الاعتدائات على الطلبة المحتجين، مؤكدين أن "الاعتداء عليهم يعد مخالفة لبنود حقوق الإنسان العالمية".

وبدوره أكد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، الدكتور آرام قادر، أن "مطاليب الطلبة منطقية وطبيعية"، مشيراً إلى أن "في الأسبوع الأول من تسلمه حقيبة الوزارة، طالب بإعادة وتحسين المنح الشهرية المخصصة لهم".

وتظاهر صباح اليوم، ولليوم الثاني على التوالي، طلبة الكليات والمعاهد في السليمانية وإدارة گرميان وحلبجة ورانية وإدارة رابرين، للمطالبة بصرف وتحسين المنح المقدمة لهم، وقام محتجون بقطع الطرق في كل مدينة.

وتبلغ المنح المقدمة لطلبة المعهد التكنيكي، من قبل حكومة إقليم كوردستان، 50 ألف دينار للطلبة ممن يسكنون السليمانية، و100 ألف دينار للطلبة الذين يسكنون خارج السليمانية.

ويعاني طلبة الأقسام الداخلية، إضافة لمشكلة المنح، من نقص بعض الخدمات الأساسية في الأقسام الداخلية، خصوصا تلك المتعلقة بمستلزمات فصل الشتاء من وقود وطاقة كهربائية.