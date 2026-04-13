إصابة 14 طالبة بانقلاب حافلة شمالي دهوك

شفق نيوز- دهوك

أُصيبت 14 طالبة، اليوم الاثنين، جراء انقلاب حافلة كانت تقلهن في قضاء العمادية شمالي دهوك.

وقال مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع صباح اليوم في قرية تاژيكي التابعة لناحية ديرلوك، أثناء توجه الحافلة من العمادية إلى جامعة زاخو".

وأضاف أن "الحادث نجم عن سوء الأحوال الجوية وهطول أمطار غزيرة وتساقط ثلوج، ما تسبب بانزلاق الطريق وانقلاب الحافلة".

وأكد أن "جميع الإصابات طفيفة وتراوحت بين رضوض وكسور من دون تسجيل حالات خطرة"، مشيراً إلى "نقل المصابات إلى مستشفى آزادي التعليمي لتلقي العلاج ومن ثم إعادتهن إلى منازلهن".