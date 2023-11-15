إصابة 11 طالب مدرسة من أُسرة واحدة بإنقلاب حافلة في دهوك

شفق نيوز/ أفاد نيجرفان فخر الدين المتحدث باسم دائرة الصحة في قضاء عقرة التابع لمحافظة دهوك، يوم الأربعاء، بوقوع حادث انقلاب لحافلة تقل 11 طالبًا اثناء توجهها إلى المدرسة، مما أسفر عن إصابتهم جميعا بجروح مختلفة.

وأضاف فخر الدين في حديث لوكالة شفق نيوز، أنه تم نقل المصابين فورا الى مستشفى عقرة لتلقي العلاج الضروري، حيث تم نقل اثنين منهم الى إحدى مستشفيات دهوك بسبب خطورة إصاباتهما.

وأوضح أن أعمار المصابين تتراوح بين 13 و18 عاما، وأنهم جميعهم ينتمون إلى أُسرة، واحدة ويقيمون في قرية قريبة من قضاء عقرة.