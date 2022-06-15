سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إصابة والد وولده بقصف مدفعي تركي شمالي دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-15T14:27:36+0000
إصابة والد وولده بقصف مدفعي تركي شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي، يوم الأربعاء، بإصابة مواطنين إثنين بقصف مدفعي تركي شمالي محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال مدير ناحية دركار في دهوك دلشير عبد الستار، لوكالة شفق نيوز، إن "القصف استهدف موقعاً في قرية برخي التابعة لناحية دركار ضمن حدود ادارة زاخو المستقلة، شمالي دهوك، ما اسفر عن اصابة شخص يبلغ من العمر 50 عاماً، وابنه 24 عاماً".

وأشار المسؤول المحلي الى "نقل المصابين الى مستشفى زاخو لتلقي العلاج".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، في حصيلة جديدة لقصف طائرات مسيرة يُعتقد أنها تركية، استهدفت مقاراً ومنازل في ناحية سنوني في قضاء سنجار.

وحملّت الادارة المحلية لناحية سنوني في قضاء سنجار، يوم الاربعاء، الحكومة العراقية مسؤولية حماية المدينة من الغارات الجوية التي ينفذها الجيش التركي وتتسبب بخسائر بشرية ومادية، فيما شددت قوات "الإيزيدخانة" على ضرورة خروج القوات غير النظامية من الناحية.

related

قصف جوي تركي يستهدف موقعاً شمالي دهوك لليوم الثالث على التوالي

Date: 2022-04-17 14:34:23
قصف جوي تركي يستهدف موقعاً شمالي دهوك لليوم الثالث على التوالي

قصف تركي يستهدف العمادية في دهوك

Date: 2022-02-19 09:56:39
قصف تركي يستهدف العمادية في دهوك

قصف جوي ومدفعي تركي يتسبب بحرائق "كبيرة" في غابات ومزارع بدهوك

Date: 2020-06-24 18:53:50
قصف جوي ومدفعي تركي يتسبب بحرائق "كبيرة" في غابات ومزارع بدهوك

قصف جوي تركي يستهدف العمادية في دهوك

Date: 2021-12-15 14:21:53
قصف جوي تركي يستهدف العمادية في دهوك

أصابت السكان بالهلع.. طائرات تركية تقصف مواقع في العمادية بدهوك

Date: 2021-01-23 13:21:06
أصابت السكان بالهلع.. طائرات تركية تقصف مواقع في العمادية بدهوك

أكثر من سبعة مليارات دينار خسائر منطقة كوردستانية جراء تواجد العمال

Date: 2021-09-14 08:49:03
أكثر من سبعة مليارات دينار خسائر منطقة كوردستانية جراء تواجد العمال

تركيا تقصف بالمدفعية قرية كشاني شمالي زاخو

Date: 2021-04-22 14:08:44
تركيا تقصف بالمدفعية قرية كشاني شمالي زاخو

طائرات تركية تقصف مواقع أولى من نوعها شمالي دهوك

Date: 2020-12-29 09:16:24
طائرات تركية تقصف مواقع أولى من نوعها شمالي دهوك