إصابة والد وولده بقصف مدفعي تركي شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي، يوم الأربعاء، بإصابة مواطنين إثنين بقصف مدفعي تركي شمالي محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال مدير ناحية دركار في دهوك دلشير عبد الستار، لوكالة شفق نيوز، إن "القصف استهدف موقعاً في قرية برخي التابعة لناحية دركار ضمن حدود ادارة زاخو المستقلة، شمالي دهوك، ما اسفر عن اصابة شخص يبلغ من العمر 50 عاماً، وابنه 24 عاماً".

وأشار المسؤول المحلي الى "نقل المصابين الى مستشفى زاخو لتلقي العلاج".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، في حصيلة جديدة لقصف طائرات مسيرة يُعتقد أنها تركية، استهدفت مقاراً ومنازل في ناحية سنوني في قضاء سنجار.

وحملّت الادارة المحلية لناحية سنوني في قضاء سنجار، يوم الاربعاء، الحكومة العراقية مسؤولية حماية المدينة من الغارات الجوية التي ينفذها الجيش التركي وتتسبب بخسائر بشرية ومادية، فيما شددت قوات "الإيزيدخانة" على ضرورة خروج القوات غير النظامية من الناحية.