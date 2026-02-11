إصابة موظفين بحادثي صعق وانفجار داخل محطة كهرباء في أربيل

شفق نيوز- اربيل

أفادت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، بإصابة اثنين من كوادرها الفنية بجروح إثر حادثين كهربائيين منفصلين وقعا أثناء تأدية الواجب الرسمي في أربيل.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الموظف في مديرية نقل كهرباء أربيل (أيوب إدريس إبراهيم) تعرض لإصابات وحروق نتيجة تماس كهربائي وقع أثناء عملية ربط كابلات الطاقة داخل المحطة الكورية".

وأضاف البيان أن "حادثاً آخر وقع في ذات المحطة، أسفر عن إصابة المراقب (جنيد ملا فائز عبد الله) إثر انفجار قاطع دورة (سيركت بريكر) لأحد المغذيات (الفيدرات) داخل المحطة، مما أدى إلى تعرضه لحروق جسدية".