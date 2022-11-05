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إصابة منتسبين ومدنيين بانفجار صهريج لنقل المشتقات النفطية في دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-05T18:58:35+0000
إصابة منتسبين ومدنيين بانفجار صهريج لنقل المشتقات النفطية في دهوك

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني المدني في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم السبت، بانفجار صهريج لنقل المشتقات النفطية في المحافظة.

وقال المقدم بيوار عبدالعزيز مسؤول اعلام دائرة الدفاع المدني في دهوك لوكالة شفق نيوز، إن "صهريجاً لنقل المشتقات النفطية انفجر مساء اليوم على طريق دوميز فايدة في محافظة دهوك وادى الى جرح عدد من منتسبي الدفاع المدني اثنين منهم تم نقلهم الى مستشفى الحروق في دهوك".

وتابع بيوار، ان "عدداً آخر من منتسبي الدائرة وعدد من المدنيين جرحوا أثناء الانفجار وكانت جروحهم خفيفة وتم إخراجهم من المستشفى".

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