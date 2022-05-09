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إصابة منتسبين من شرطة گرميان بطلق ناري

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-09T11:41:40+0000
إصابة منتسبين من شرطة گرميان بطلق ناري

شفق نيوز/ اعلنت شرطة إدارة گرميان في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين عن إصابة منتسبين من شرطة گرميان باطلاقات نارية تم من قبل صاحب محل.

وقال المتحدث باسم شرطة إدارة گرميان علي جمال في بيان إن الفرق الصحية أثناء أدائها لواجباتها لمتابعة المخالفات لدى بعض المحال في ناحية كوكز بقضاء كفري قام احد أصحاب المحلات بالاعتداء على اللجنة الصحية، فيما قامت اللجنة بأخبار الأجهزة الأمنية، وحضرت مفرزة من قوات الشرطة وحين أراد منتسبو الشرطة معرفة تفاصيل الموضوع قام صاحب المحل بإطلاق رصاصات نحوها وقد تم إصابة منتسبين اثنين بجروح تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واضاف ان المتهم الذي قام بإطلاق الرصاصات تم إلقاء القبض عليه وتم لحالته لقاضي التحقيق وفقا للمادة ( ٢٢٩ و٢٣٠) من قانون العقوبات العراقي.

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