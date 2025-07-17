إصابة مسؤول محلي وشخص في دهوك بإطلاق نار من قبل مجهولين

شفق نيوز - اربيل / دهوك

أفاد مصدر محلي، اليوم الخميس، بأن مدير ناحية دارتو التابعة لقضاء بردرش ضمن محافظة دهوك، أُصيب بجروح بليغة جراء تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل جهة مجهولة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز إن الحادث وقع في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم، أثناء خروج مدير الناحية تحسين عصمت من منزله في ناحية دارتو، حيث أُصيب بثلاث طلقات نارية في أنحاء مختلفة من جسده.

وأضاف، أن مواطناً آخر، وهو عامل كان قريباً من موقع الحادث، أُصيب أيضاً بطلق ناري واحد.

وأكد المصدر أن المصابين نُقللا إلى مستشفى طوارئ عقرة لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن حالتهما مستقرة حالياً.