إصابة مسؤول محلي بفيروس كورونا في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية ناحية عنكاوا يوم السبت إصابة مديرها بفيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ظهور الأعراض على رامي نوري عوديش مدير ناحية عنكاوا، اظهرت نتائج فحص فايروس كورونا انها ايجابية وانه مصاب به حيث كان قد حجر نفسه قبل يومين عندما بدأت الاعراض بالظهور".

وأضافت أن "المقدم نەبەز عبد القادر مدير مركز شرطة عنكاوا سيتولى مهام مدير الناحية بشكل مؤقت".

وأشارت المديرية إلى "ضرورة اتباع اجراءات الوقاية من ارتداء الكمامة والكفوف والابتعاد عن الاماكن المزدحمة والتجمعات".



