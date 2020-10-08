إصابة مسؤول بالاسايش برصاص مجهولين شمالي دهوك

شفق نيوز/ أصيب مدير اسايش-أمن- معبر سرزير الحدودي بين اقليم كوردستان وتركيا، الخميس، برصاص مسلحين مجهولين، شمالي دهوك.

وقال سربست عقراوي مدير ناحية كاني ماسي الحدودية مع تركيا لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع عندما كان غازي آليخان مدير اسايش سرزير، يتجول على سطح منزله في قرية كليلكي شرق الناحية ليتعرض لإصابة برصاصتين بمنطقة العنق بسلاح مجهولين.

وأضاف أن اليخان نقل على الفور إلى مستشفى الطوارئ في قضاء زاخو، وحالته خطرة.

وشهدت ناحية كاني ماسي مؤخراً قصف جوي متكرر واشتباكات مسلحة بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال المنتشرة هناك















