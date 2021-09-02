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إصابة مدنيين بجروح بقصف تركي استهدف بلدة شمالي دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-02T13:37:02+0000
إصابة مدنيين بجروح بقصف تركي استهدف بلدة شمالي دهوك

شفق نيوز/ أُصيب مدنيان بجروح اليوم الخميس جراء قصف جوي تركي استهدف منطقة في ناحية شيلادزي التابعة لقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك.

وقال الناشط المدني إقبال دوسكي لوكالة شفق نيوز، إن مدنيين اثنين أُصيبا بجروح أثناء تواجدهما في مزرعتيهما جراء القصف تركي الذي استهدف قرية "سيدان" بعد ظهر اليوم.

وأوضح ان القصف استهدف مسلحي حزب العمال الكوردستاني في تلك القرية التي تخضع لسيطرة الحزب، واصاب المواطنين "حجي عبدالله" البالغ من العمر 55 سنة و"صابر عمر" 45 عاما، مضيفا أنه تم نقل الجريحين الى المستشفى لتلقي العلاج.

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