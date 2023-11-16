إصابة محامٍ في اطلاق النار باربيل

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي يوم الخميس بتعرض محام لاطلاق نار في اربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "المحامي (سُهاب رحمتي) تعرض لاطلاق نار الليلة قرب منزله بمنطقة (هانا سيتي) باربيل، واصيب بجروح خطيرة نُقل على اثرها الى المستشفى".

واوضح المصدر ان "المحامي المصاب هو عضو في نقابة المحامين في كوردستان وهو موكل بقضية اغتيال القيادي الكوردي (قادر قادري).

واغتيل قادر قادري، وهو أحد الكوادر العسكريين الحزب الديمقراطي الكوردستاني- إيران في السادس من آذار/مارس عام 2018 في منطقة بليسان التابعة لمحافظة أربيل.

و في اليوم التالي لاغتياله، أصدر حزبه بيانات وجه فيها أصابع الاتهام إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.