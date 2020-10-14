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إصابة قيادي آخر في الوطني الكوردستاني بفيروس كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-14T14:25:34+0000
إصابة قيادي آخر في الوطني الكوردستاني بفيروس كورونا

شفق نيوز/ كشف عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي احمد بيره، اليوم الاربعاء، عن اصابته بفيروس كورونا المستجد، معلناً أن حالته تسير نحو التحسن.

وكتب بيره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشوراً ذكر فيه أنه قد اصيب بفيروس كورونا منذ بداية شهر تشرين الاول الجاري، مؤكداً أن صحته تسير نحو التحسن.

وعبر بيره عن شكره للقيادي في حزبه درباز كوسرت رسول والفريق الطبي في مستشفى بار للجهود التي بذلوها، كما عبر عن شكره للدكتور دارا الذي اشرف على علاجه بشكل مباشر، كما شكر جميع الذين سألوا عن صحته.

وكان الرئيسان المشتركان للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي وعضو المكتب السياسي للحزب سوران جمال طاهر قد اعلنوا عن اصابتهم بالفيروس في وقت سابق من شهر ايلول الماضي.

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