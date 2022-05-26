إصابة عنصر في البيشمركة بإطلاق نار لـ"PKK" شمالي دهوك

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، مساء الخميس، بإصابة عنصر من قوات البيشمركة خلال إطلاق نار لعناصر من حزب العمال الكوردستاني PKK على حاجز أمني شمالي دهوك.

وقال قائمقام قضاء العمادية وارشين سلمان لوكالة شفق نيوز، ان عناصر من حزب العمال الكوردستاني هاجموا احدى ربايا قوات البيشمركة في قرية غافنيركي التابعة لناحية كاني ماسي شمالي دهوك، مما أدى لإصابة عنصر من البيشمركة بجروح.

وجاء الحادث بعد ساعات قليلة من قصف صاروخي استهدف احتفالاً شعبياً شمالي دهوك، تسبب بوقوع ضحايا وجرحى بينهم أطفال، وأتهم جهاز مكافحة الإرهاب حزب العمال بالوقوف وراء القصف.