إصابة عنصر بآسايش السليمانية خلال إطلاق نار مع تاجر مخدرات

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش السليمانية، يوم الأحد، إصابة منتسب لها خلال عملية إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في المحافظة.

وقالت مديرية اسايش السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "في تمام الساعة السادسة مساء اليوم وخلال تنفيذ أمر قضائي بحق احد المتهمين بتجارة المخدرات حصلت مواجهة مسلحة بين المتهم وقوات الاسايش ما أدى إلى إصابة احد المنتسبين".

واضاف البيان ان قوات الاسايش سرعان ما سيطرت على موقع الحادث وتم إلقاء القبض على المتهم.

واشار البيان أن المتهم سيعرض على قاضي اسايش الخفر للبت في توقيفه وفقا للمواد القانونية المتهم بها.