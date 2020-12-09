إصابة عنصرين أمنيين بجروح بهجوم لمحتجين في منطقة "رابرين" بكوردستان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ادارة منطقة "رابرين" في اقليم كوردستان يوم الاربعاء تعرض عنصرين من قواتها الى اصابات بمناطق متفرقة من الجسد اثناء تأديتهما واجبهما الرسمي جراء رشقهما بالحجارة من قبل متظاهرين.

وقالت المديرية في بيان، ان منتسبا في شرطة "رابرين" بقضاء رانيا امطره محتجون بالحجارة ليصاب بجروح بليغة ليتم نقله عبلا اثره الى السليمانية لشدة اصابته.

واضاف البيان ان منستبا في مكتب مكافحة الاجرام في قضاء بشدر تعرض لهجوم مماثل اسفر عن اصابته بجروح طفيفة، مشيرا الى ان وضعه الصحي مستقر حاليا.

ومنذ يوم الخميس الماضي تشهد محافظة السليمانية، وحلبجة وادارتا منطقتي "كرميان"، و"رابرين" احتجاجات غاضبة رافقتها اعمال عنف وتخريب وحرق لمبان حكومية وحزبية سقط على اثرها عدد من الاشخاص ضحايا واصيب اخرون بجروح.