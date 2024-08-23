إصابة عناصر من القوات البريطانية في حادث سير بإقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي، يوم الجمعة، باصابة عدد من عناصر القوات البريطانية ضمن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بحادث سير في اقليم كوردستان العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن سيارة تابعة للقوات البريطانية تعرضت لحادث مروري على الطريق الرابط بين اربيل ودهوك في منطقة كلكجي التابعة لقضاء شيخان.

واوضح المصدر ان الحادث اسفر عن اصابة عدد من افراد القوات البريطانية العاملة في اقليم كوردستان ضمن التحالف الدولي.

هذا ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول حالة المصابين او ملابسات الحادث حتى وقت كتابة الخبر.