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إصابة عقيد بالبيشمركة واثنين من أفراد أُسرته بإنفجار في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-09T11:01:08+0000
إصابة عقيد بالبيشمركة واثنين من أفراد أُسرته بإنفجار في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مسؤول طبي يوم السبت ان ضابطا في قوات البيشمركة برتبة عقيد واثنين من افراد أُسرته اصيبوا بجروح بإنفجار في قضاء "سيد صادق" التابع لمحافظة السليمانية.

وقال أوميد علي مدير مستشفى "شار" في السليمانية لوكالة شفق نيوز، ان انفجارا لم تُعرف طبيعته وقع مساء امس في قرية "حاصل" في القضاء المذكور اسفر عن اصابة عقيد في قوات البيشمركة واثنين من افراد أُسرته بجروح بليغة.

واضاف انه تم نقل المصابين الى مستشفى "شار" في السليمانية وخضعوا لتدخلات جراحية، مشيرا الى ان وضعهم مستقر حاليا وهم يتلقون العلاج.

وبحسب المعلومات المتوفرة فان المصاب هو ارشد عمر آغا كلالي والمصابين هما ابنه وابنته، في وقت قال فيه احد افراد اسرته ان الحادث متعمد ولم يكن عريضا وهو الثاني من نوعه الذي يتعرض له "كلالي" الى محاولة اغتيال.

وقال شقيق كلالي في تصريحات صحفية إن "الانفجار لم يحدث بقنبلة يدوية او لغم بل ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت العقيد واسرته".

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