إصابة عائلة من 6 أفراد بحادث سير في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر أمني في محافظة أربيل، يوم الجمعة، بإصابة أفراد عائلة كاملة إثر حادث سير في حدود قضاء سيدكان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "سيارة من نوع (بيك آب دير) انقلبت مساء اليوم، على طريق قرية (كەژەک) في حدود قضاء سيدكان ضمن محافظة أربيل".

وأضاف المصدر أن "الحادث أسفر عن إصابة سائق السيارة ويدعى (وشيار خدر حسن)، بالإضافة إلى زوجته وأربعة من أطفاله بجروح طفيفة، كما تسبب الحادث في إلحاق أضرار مادية كبيرة بالسيارة".