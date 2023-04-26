إصابة ضابط شرطة وموظف صحي بإطلاق نار داخل مستشفى الأطفال في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على متهمين اثنين قاما بإطلاق النار داخل مستشفى الأطفال في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن شرطة السليمانية ألقت القبض على متهمين اقتحما مستشفى السليمانية للأطفال واطلقا النار و أصابا ضابط شرطة وموظفًا في حاجز المستشفى.

واضاف البيان انه وبعد الساعة 10:30 صباح اليوم، كان هناك شخصان تحت تأثير الكحول ارادا زيارة طفل في مستشفى الأطفال ، لكن منعتهم الشرطة وطاقم المستشفى بسبب التعليمات الصادرة من ادارة المستشفى الا ان المتهمين عادا إلى المستشفى واطلقا النار و أصابا شرطيا وموظفا في حاجز المستشفى.

وبين البيان ان الشرطة وصلت على الفور إلى مكان الحادث وألقت القبض على المتهم الذي أطلق النار وعلى المتهم الآخر الذي كان معه وضبط مسدس بحوزتهما.