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إصابة ضابط أثناء اشتباك مسلح مع عصابة مخدرات بأربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-07T20:35:41+0000
إصابة ضابط أثناء اشتباك مسلح مع عصابة مخدرات بأربيل

شفق نيوز/ أصيب ضابط برتبة رائد في آسايش أربيل، يوم الأحد، أثناء محاولة القبض على عدد من المتهمين بالمتاجرة بالمواد المخدرة، تطورت إلى مواجهة بين قوات الاسايش وأعضاء العصابة.

وجاء في بيان لمديرية مكافحة المواد المخدرة التابعة لاسايش اربيل العامة، انه بعد التحقيقات والمتابعة والمراقبة الدقيقة تم ليلة 6/7 تشرين الاول داخل مدينة اربيل ضبط 3 كيلوغرامات من المواد المخدرة والقي القبض على احد المتهمين.

واشار البيان الى انه اثناء محاولة القاء القبض على العصابة التي تتعامل بالمواد المخدرة واجه المتهمون قوات الاسايش ونتيجة للمواجهات اصيب ضابط برتبة رائد بجروح، مضيفا ان المتهمين الاخرين لاذوا بالفرار وان القوات الامنية تبذل مساعيها لالقاء القبض عليهم.

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