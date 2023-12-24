إصابة ضابطين من الشرطة ومنتسب في اشتباك مسلح مع مطلوبين بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مدير قسم الإعلام والعلاقات في مديرية شرطة إدارة منطقة "كرميان" المستقلة، العقيد الحقوقي علي جمال قدوري، يوم الأحد، بإصابة ضابطين ومنتسب في مواجهة مسلحة دارت رحاها مع مطلوبين بإحدى القرى في إدارة المنطقة التابعة لإقليم كوردستان.

وقال العقيد الحقوقي قدوري في مؤتمر صحفي عقده اليوم وتابعته وكالة شفق نيوز، إن مطلوباً صادرة بحقه مذكرة قبض وفق المادة 443 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، وهو من أرباب السوابق بجرائم تتعلق بالسرقة، وبقرار من قاضي التحقيق في قضاء "كلار"، وبموافقة قاضي التحقيق في قضاء "قورتو" توجهت مفرزة من مكافحة الجريمة إلى قرية "صالح آغا" لتنفيذ أمر القبض بحق المتهم.

وأوضح أنه عند وصول المفرزة تبيّن أن المتهم لم يكن بمفرده، وكان معه خمسة متهمين آخرين، وقد امتنعوا عن تسليم أنفسهم، وقاموا بمهاجمة تلك المفرزة بأسلحة خفيفة من المسدسات والبنادق نوع "كلاشينكوف"، وكذلك بقنبلة يدوية (رمانة)، مشيرا إلى أن انفجار تلك القنبلة اسفر عن اصابة ضابطين ومنتسب من الشرطة.

وتابع العقيد الحقوقي، إن المتهمين استفادوا من طبيعة وجغرافية المنطقة بتنفيذ الهجوم واصابة افراد الشرطة بجروح، مبينا أن قوات الشرطة ضبطت عجلة ودراجتين ناريتين، وهي تجري عملية بحث وتحرٍ لإلقاء القبض على أولئك المتهمين.

وحول الحالة الصحية للمصابين من قوات الشرطة، قال العقيد قدوري، قال إنها مستقرة بعد تلقيهم العلاج اللازم، منوها الى أن أحد الضابطين مع المنتسب غادرا المستشفى، ولم يتبق سوى ضابط واحد سيخضع لتدخل جراحي، لكن لا توجد أي مخاطر على حياته.

وأكد أن المطلوبين الذين اشتبكوا مع قوات الشرطة لا ينتسبون لأي جهة أمنية غير أنهم متهمون، وهاربون من القانون، ولديهم سوابق جرمية.