إصابة صحفي بإطلاق نار في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر محلي في السليمانية، مساء اليوم الثلاثاء، بتعرض الصحفي والناشط المدني "هێمن مامەند" لإطلاق نار في وسط مدينة السليمانية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الهجوم وقع في شارع عقاري وسط المدينة، عندما أطلق شخصان يستقلان دراجة نارية النار باتجاه مامەند، قبل أن يلوذا بالفرار".

وأضاف أن "مامەند أصيب بجروح جراء الحادث، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مؤكداً أن "حالته الصحية مستقرة ولا تشكل خطراً على حياته".

وأشار المصدر إلى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث، فيما تواصل متابعة الجناة".