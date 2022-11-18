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إصابة شرطي في مواجهة مسلحة مع صيادين في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-18T05:33:46+0000
إصابة شرطي في مواجهة مسلحة مع صيادين في السليمانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية، يوم الجمعة، أن أحد منتسبيها أُصيب بجروح في مواجهة مسلحة مع صيادين في قضاء دربنديخان.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه لغرض منع الصيد واعتقال الصيادين توجهت مفرزة من قسم شرطة الغابات في دربنديخان صوب جبل "زمانكو" إلا أنه للأسف تمت مواجهتها بإطلاق النار من قبل صيادين مما أسفر عن اصابة أحد المنتسبين برصاص الصيادين.

وأشار البيان أنه بسبب وعورة المنطقة فإن الصيادين تمكنوا من الاختباء في حين تم نشر مفارز شرطة الغابات والسلطات الأمنية المعنية في المنطقة للعثور على الصيادين وإلقاء القبض عليهم.

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