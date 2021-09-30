إصابة شرطيين بجروح في مواجهة مسلحة مع مطلوبين في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-30T07:43:51+0000
إصابة شرطيين بجروح في مواجهة مسلحة مع مطلوبين في أربيل

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الخميس بإصابة عنصرين من قواتها في مواجهة مسلحة اندلعت مع مطلوبين في قضاء "شقلاوة".

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها تلقت الليلة الماضية شكوى من مواطن في قسم شرطة شقلاوة/مركز شرطة "بيترمه" بأن شخصين قدما إلى منزله وقاما بتهديده.

وأوضح البيان أن قوات الشرطة توجهت إلى الموقع المحدد بهدف المراقبة، مشيرا إلى أنه وفي الساعة الثانية من صباح اليوم هاجم كل من المتهمين (ا. ا. ع.) و (م. ک. هـ.) المنزل لتندلع مواجهة مع القوات الأمنية مما أدى إلى اصابة منتسبين اثنين وهما (ريبند أرسلان كمال) و(مهدي عبداللطيف) بجروح بليغة.

ووفقا للبيان فإن قوات الشرطة تمكنت من القبض على أحد المتهمين، وهي تبذل الجهود للقبض على المتهم الآخر، منوها إلى فتح ملف تحقيق بالحادث.

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