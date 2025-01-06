إصابة شرطيين اثنين بمواجهة مسلحة مع شخص مطلوب في أربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في أربيل، يوم الاثنين، بإصابة شرطيين اثنين في مواجهة مسلحة مع أحد المطلوبين في اربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً صادر بحقه أمر إلقاء قبض توجه إلى مديرية البطاقة الوطنية في ناحية بستورة في أطراف أربيل وعند معرفة الشرطة بهويته ومحاولة القبض عليه، قام ابن المطلوب الذي كان يستقل مركبة عسكرية بإطلاق النار تجاه رجال الشرطة ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح، ولاذ مطلق النار بالفرار".

وأضاف أنه "بعد الحادثة قام الشخص المطلوب وابنه الذي أطلق النار بتسليم نفسيهما إلى القوات الأمنية"، مشيراً إلى أن "إصابة الشرطيين كانت بسيطة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".