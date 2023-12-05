سقوط شخص ضحية وإصابة آخر بجروح اثر قصف مدفعي تركي شمال دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بسقوط شخص ضحية فيما أُصيب آخر بجروح جراء قصف مدفعي شنه الجيش التركي شمال محافظة دهوك تحت ذريعة استهداف مقار لحزب العمال الكوردستاني المناهض للنظام في أنقرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المدفعية التركية قصفت ثلاث مرات متتالية صباح اليوم محيط ناحية بامرني شمال دهوك.

واضاف ان القصف ادى الى مقتل شخص، وإصابة آخر يبلغ من العمر 23 سنة بجروح تمّ نقله الى مستشفى الطوارىء في مركز مدينة المحافظة.