إصابة شخص بسقوط طائرة مسيّرة في دهوك

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان، يوم الجمعة، بسقوط طائرة مسيرة يتوقع بأنها تابعة لحزب العمال الكوردستاني، في هضبة جلكي التابعة لناحية ديرلوك شمال محافظة دهوك.

وأخبر أحد الشهود، وكالة شفق نيوز، بأن "طائرة مجهولة الهوية سقطت على مجموعة من الأهالي في هضبة جلكي"، لافتاً إلى أن "سكان المنطقة كانوا قد تجمعوا في الموقع بهدف الاستجمام والاستحمام في الطبيعة عندما سقطت الطائرة المسيّرة بشكل مفاجئ".

وبحسب المصدر، أسفر الحادث عن إصابة أحد المواطنين بجروح، فيما لم تتوفر حتى اللحظة أي تفاصيل إضافية حول حقيقة عائدية الطائرة للعماليين، أو الجهة المسؤولة عن الحادث.