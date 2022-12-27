إصابة شخصين من الدفاع المدني نتيجة حريق مصفى في أربيل (صور)

شفق نيوز / أعلن مدير إعلام الدفاع المدني في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، سركوت كارش، يوم الثلاثاء، إصابة شخصين من الدفاع المدني، نتيجة حريق مصفى يقع على طريق كوير – أربيل.

وقال كارش، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني، تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في المصفى الذي يقع على طريق كوير – أربيل، لكنه أدى إلى إصابة شخصين من الدفاع المدني وبقية الأضرار كانت مادية".

وأضاف أن "السبب وراء الحريق بحسب التحقيقات الأولية هو تماس كهربائي، لكن سيواصل التحقيقات للوقوف على الأسباب الحقيقية للحريق".

وفي وقت سابق، اندلعت النيران في مصفاة نفطية بناحية كوير التابعة لقضاء مخمور، وأرسل الدفاع المدني، 6 فرق إلى مكان الحادث لمحاولة السيطرة على الحريق.